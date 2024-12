Spirit Awards 2025 | tutte le nomination

Leggi su Cinefilos.it

leEccoleagli, i premi cinematografici statunitensi assegnati annualmente a partire dal 1986 dall’organizzazione no-profit IFP/West (ridenominata dal 2005 Film Independent) per sostenere e promuovere il cinema indipendente.BEST FEATUREAnoraProducers: Sean Baker, Alex Coco, Samantha QuanI Saw the TV GlowProducers: Ali Herting, Sam Intili, Dave McCary, Emma Stone, Sarah WinshallNickel BoysProducers: Joslyn Barnes, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, David LevineSing SingProducers: Clint Bentley, Greg Kwedar, Monique WaltonThe SubstanceProducers: Tim Bevan, Coralie Fargeat, Eric FellnerBEST FIRST FEATUREDìdiDirector/Producer: Sean WangProducers: Valerie Bush, Carlos López Estrada, Josh PetersIn the SummersDirector: Alessandra Lacorazza SamudioProducers: Janek Ambros, Lynette Coll, Alexander Dinelaris, Cynthia Fernandez De La Cruz, Cristóbal Güell, Sergio Alberto Lira, Rob Quadrino, Jan Suter, Daniel Tantalean, Nando Vila, Slava Vladimirov, Stephanie YankwittJanet PlanetDirector/Producer: Annie BakerProducers: Andrew Goldman, Dan Janvey, Derrick TsengThe Piano LessonDirector: Malcolm WashingtonProducers: Todd Black, Denzel WashingtonProblemistaDirector/Producer: Julio TorresProducers: Ali Herting, Dave McCary, Emma StoneJOHN CASSAVETES AWARD?– Given to the best feature made for under $1 millionBig BoysWriter/Director/Producer: Corey ShermanProducer: Allison TateGhostlightWriter/Director: Kelly O’SullivanDirector/Producer: Alex ThompsonProducers: Pierce Cravens, Ian Keiser, Chelsea Krant, Eddie Linker, Alex WilsonGirls Will Be GirlsWriter/Director/Producer: Shuchi TalatiProducers: Richa Chadha, Claire ChassagneJazzyWriter/Director/Producer: Morrisa MaltzWriter/Producer: Lainey ShangreauxWriters: Andrew Hajek, Vanara TaingProducers: Miranda Bailey, Tommy Heitkamp, John Way, Natalie Whalen, Elliott WhittonThe People’s JokerWriter/Director: Vera DrewWriter: Bri LeRoseProducer: Joey LyonsBEST DIRECTORAli AbbasiThe ApprenticeSean BakerAnoraBrady CorbetThe BrutalistAlonso RuizpalaciosLa CocinaJane SchoenbrunI Saw the TV GlowBEST SCREENPLAYScott Beck, Bryan WoodsHereticJesse EisenbergA Real PainMegan ParkMy Old AssAaron SchimbergA Different ManJane SchoenbrunI Saw the TV GlowBEST FIRST SCREENPLAYJoanna ArnowThe Feeling That the Time for Doing Something Has PassedAnnie BakerJanet PlanetIndia DonaldsonGood OneJulio TorresProblemistaSean WangDìdiBEST LEAD PERFORMANCEAmy AdamsNightbitchRyan DestinyThe Fire InsideColman DomingoSing SingKeith KupfererGhostlightMikey MadisonAnoraDemi MooreThe SubstanceHunter SchaferCuckooJustice SmithI Saw the TV GlowJune SquibbThelmaSebastian StanThe ApprenticeBEST SUPPORTING PERFORMANCEYura BorisovAnoraJoan ChenDìdiKieran CulkinA Real PainDanielle DeadwylerThe Piano LessonCarol KaneBetween the TemplesKarren KaragulianAnoraKani KusrutiGirls Will Be GirlsBrigette Lundy-PaineI Saw the TV GlowClarence “Divine Eye” MaclinSing SingAdam PearsonA Different ManBEST BREAKTHROUGH PERFORMANCEIsaac KrasnerBig BoysKaty O’BrianLove Lies BleedingMason Alexander ParkNational AnthemRené Pérez JoglarIn the SummersMaisy StellaMy Old AssBEST CINEMATOGRAPHYDinh Duy HungInside the Yellow Cocoon ShellJomo FrayNickel BoysMaria von HausswolffJanet PlanetJuan Pablo RamírezLa CocinaRina YangThe Fire InsideBEST EDITING Laura Colwell, Vanara TaingJazzyOlivier Bugge Coutté, Olivia Neergaard-HolmThe ApprenticeAnne McCabeNightbitchHansjörg WeissbrichSeptember 5Arielle ZakowskiDìdiROBERT ALTMAN AWARD?– Given to one film’s director, casting director, and ensemble castHis Three DaughtersDirector: Azazel JacobsCasting Director: Nicole ArbustoEnsemble Cast: Jovan Adepo, Jasmine Bracey, Carrie Coon, Jose Febus, Rudy Galvan, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, Randy Ramos Jr.