Serie D. FolloGavo in Coppa. E non sarà facile

Conclusi i sedicesimi diItaliaD la settimana scorsa, oggi è già tempo di tornare in campo per gli ottavi di finale. Al Malservisi-Matteini il Follonica Gavorrano oggi attende l’arrivo del Livorno. Una settimana davvero tosta per la formazione di Marco Masi che domenica ha ospitato il Siena, ed oggi se la vedrà col Livorno per un’altra sfida complicata. Soprattutto perché i minerari in quest’ultimo periodo (5 sconfitte ed una vittoria in campionato) non stanno attraversando un momento brillante, anche a causa delle numerose assenze per infortunio. In campo per gli amaranto cil’ex Vieri Regoli, che in biancorossoblù nella scorsa stagione aveva messo a segno 7 gol in campionato e 3 in. Nel Livorno gioca inoltre Matteo Frati, al Gavorrano dal luglio 2015 al dicembre 2016.