Iodonna.it - Se anche voi vi stressa la sola idea di pensare ai regali di Natale, siete in ottima compagnia

Leggi su Iodonna.it

Bello il. Le luci, gli addobbi, l’atmosfera. Lo scambio deidi, uno stress per molti. Almeno stando a un recente sondaggio condotto da Wallapop in collaborazione con Serenis. È infatti emerso che 7 italiani su 10 vivono il momento dello scegliere icome moltonte e pieno di ansia. Insomma, sull’argomento siamo ben lontani dalla visione romantica da film.2024: dodici film da non perdere X Leggi› A Windsor è già: il castello di re Carlo III si veste a festa fino al 6 gennaiodi, lo stress causato agli italianiUna recente ricerca condotta da Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand che promuove un modello di consumo più responsabile, in collaborazione con Serenis, centro medico online per il benessere mentale, ha messo in evidenza un risultato curioso: gli italiani non amano fare idi