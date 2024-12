Quotidiano.net - Samuele Tramontano è il nuovo Head of Marketing di Sibill

Leggi su Quotidiano.net

Il 4 dicembre 2024,, una startup innovativa che offre soluzioni SaaS per la gestione contabile e finanziaria delle piccole e medie imprese (PMI), ha annunciato l'arrivo dicomeof. Con una carriera già ricca di successi in aziende come Credimi e Serenis,si unisce al team per guidare la crescita e il rafforzamento del marchio. Un ruolo chiave per la crescita diavrà il compito di consolidare la presenza dinel mercato, sviluppando strategie mirate per attrarre nuovi clienti e aumentare la visibilità del brand. La sua esperienza nel settore delle startup gli permetterà di affrontare le sfide delin un contesto in continua evoluzione, puntando a rendereun punto di riferimento per l'innovazione nelle PMI italiane.