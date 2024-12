Ilgiorno.it - Natale 2024 nei beni Fai della Lombardia: tutte le iniziative in programma

Milano, 4 dicembre– Oltre 40 eventi in 22Fai di tutta Italia, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia e un calendario ricco diperle età. Anche neiFai lombardi addobbati per le festività sono tante le proposte: dalle mostre a Villa Necchi Campiglio a Milano e Villa Panza a Varese alle visite speciali a Villa Bozzolo a Casalzuigno e Villa Fogazzaro Roi a Valsolda. Ma anche serate dedicate al presepe a Villa del Balbianello a Tremezzina ai laboratori creativi al Monastero di Torba a Gornate Olona. E attività per famiglie a Palazzo Moroni a Bergamo alle visite con degustazione a Palazzina Appiani a Milano e Casa Macchi a Morazzone. Il Fai Fondo per l’Ambiente Italiano fino al 6 gennaio 2025 apre al pubblico molti luoghi speciali testimonianzastraordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica del nostro paese.