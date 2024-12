Ilfattoquotidiano.it - MasterChef UK, Gregg Wallace travolto dagli scandali: “Accusato di molestie sessuali da concorrenti e troupe”. Anche Rod Stewart è furioso. Ecco cos’è successo

La Gran Bretagna non avrà il suo Celebrityin edizione natalizia quest’anno perchè la BBC ha deciso di cancellare dalla sua programmazione le puntate che prevedono la presenza di, il giudice sessantenne che, dopo 17 anni di carriera, è statoda accuse di “comportamenti altamente inappropriati” e uso di un linguaggio giudicato volgare e dai toni espliciti.Sono almeno tredici le persone che, ad oggi, hanno denunciato il volto noto della tv inglese; lui, dal momento in cui è scoppiato il caso, ha fatto un passo indietroda uno scandalo sul quale la produzione del programma sta indagando.Tra i suoi più accanitiri figuraRod Steward che, lancia in resta, si è sfogato pubblicamente per il trattamento cheaveva riservato a sua moglie Penny Lancaster.