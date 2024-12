Quotidiano.net - Lucart alla terza generazione. Una nuova governance per accelerare la crescita

è sinonimo disostenibilità e innovazione per proseguire il cammino verso la. Tre i perni fondamentali del colosso della carta: il fatturato in rialzo, le emissioni in calo e unarinnovata che apre le porte a nuove opportunità dieconomica ed espansione internazionale. Gli occhi di, il gruppo cartario noto per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta, Grazie EcoNatural eProfessional – si posano ovviamente sul 2025 che si preannuncia ricco di sfide e opportunità. Con oltre 1.700 dipendenti – distribuiti in 10 stabilimenti e 2 centri logistici tra Italia, Francia, Ungheria, Spagna e UK – il gruppo dovrà affrontare questioni chiave come la volatilità della cellulosa, l’instabilità dei costi energetici e il continuo aumento delle spese di produzione.