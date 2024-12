Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 79-65, Eurolega basket in DIRETTA: 18 punti di Mannion e 17 di Mirotic, milanesi in controllo dopo 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84-71 Tap-in di Nikola, che aggiorna il bottino personale a quota 22: time-out.82-71 Giedraitis attacca la linea di fondo per il -11.82-69 2/2 per Yago Dos Santos a cronometro fermo.82-67 NIKOLA! TRIPLA E 20, INARRESTABILE.79-67 Labatte un colpo con Luka Mitrovic!Inizia la frazione conclusiva al Forum!Va in archivio anche il terzo quarto: all’ultima pausa breve l’rimane a +14 (79-65) sulla!79-65 FABIEN CAUSEUR! LA TRIPLA ALLO SCADEREEEEEEE76-65 Canestro in ‘rovesciata’ di Dos Santos.76-63 NIKOLAAA MIROTIIIC! TRIPLAAAAAAAAAA73-63 2/2 per Milos Teodosic a cronometro fermo: larosicchia qualche punto e torna a -10!Zach LeDay sbaglia il libero.Fallo tecnico per Milos Teodosic!73-61 Yago Dos Santos si mette ancora in proprio: cinquein fila per il -12, time-out immediato di Ettore Messina.