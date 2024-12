Tpi.it - Lettera a TPI: la mia lettura di “Conversazioni sul futuro”

Riceviamo e pubblichiamo di seguito questaal direttore inviata dalla lettrice Alessandra Savini.Caro Giulio Gambino,ho letto con grande piacere e beneficio le “sul” tra lei e il Prof. De Masi, autografatomi in occasione della recente Festa del Fatto. In sostanza un saggio sotto forma di dialogo che dalla ricerca delle radici della contemporaneità s’inoltra in una lucida osservazione dell’oggi, epoca post industriale in cui sono smarrimento e ricerca di senso a dettare il gioco delle domande e delle risposte, una serrata dialettica tra il giovane e curioso Direttore di TPI e il saggio Professore di Sociologia. Ogni capitolo è fonte di sapere, anche per organicità, connessioni e deduzioni, un metodo che richiama in vari punti il dialogo socratico, la maieutica, il “so di non sapere”, tra divergenze e coincidenze di riferimenti culturali e prospettive esistenziali di appartenenti a generazioni diverse.