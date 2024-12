Movieplayer.it - L'albero, poi Arsa, Elisabetta Sgarbi e molto altro: i film di Fandango per il 2025

Alcuni dei miglioripassati a Venezia e Cannes per l'offerta cinematografica diDistribuzione. Cinema italiano, cinema internazionale, e poi nuovi autori, inflessioni contemporanee, svolte generazionali. Pellicole applaudite e presentate durante i festival più importanti, da Venezia a Cannes e poi il Tribeca. Insomma, uno dei listini più nutriti, presentati alle Giornate professionali del cinema di Sorrento, è sicuramente quello diDistribuzione. L'offertasi apre con Come Closer di Tom Nesher, storia di accettazione del dolore. Dalla Mostra di Venezia, e vincitore del Leone del Futuro, ecco Familiar Touch di Sarah Friedland, con protagonista Kathleen Chalfant: un'anziana signora, afflitta da demenza, si ritrova a vivere una dimensione nuova in una casa di .