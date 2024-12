Puntomagazine.it - L’Agenzia del Demanio e il Comune di Benevento firmano un accordo per la rigenerazione del patrimonio

: Clemente Mastella firma il piano città degli immobili pubblici, strumento di pianificazione, 3 dicembre 2024 – Firmato oggi dal Direttore deldel, Alessandra dal Verme, e dal Sindaco, Mario Clemente Mastella, il Piano Città degli immobili pubblici di, uno strumento di pianificazione integrata studiato per offrire ai cittadini servizi più efficienti e immobili pubblici moderni e accessibili in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale e culturale. L’intesa punta a valorizzare gli elementi storico-culturali, ambientali ed economici del territorio e a individuare soluzioni condivise per un utilizzo ottimale degli immobili di proprietà pubblica, anche attraverso forme di partenariato con i privati, all’interno di un più ampio progetto diurbana delin