Iodonna.it - La querelle tra i due non si ferma. E, anzi, assume toni ancora più aspri

Leggi su Iodonna.it

Latra Marco Salvati e Sonia Bruganelli non si. E,più. La questione era nata un paio di mesi fa; dopodiché la ex moglie di Paolo Bonolis, a Belve, ha lanciato pesanti accuse all’ex collaboratore del presentatore. E ora lui replica annunciando risposte legali. Sonia Bruganelli, lo sfogo social dopo le critiche a “Ballando”. E scoppia in lacrime X Leggi anche › Stasera a “Belve 2024” Sonia Bruganelli: «Ho tradito Bonolis.