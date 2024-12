Gqitalia.it - La canzone di Natale di Radio Deejay non può mai mancare. Ecco come suona quella del 2024

A preannunciare il, ci sono almeno due certezze su cui contare: lo “scongelamento” di Mariah Carey e ladidi. Mentre nel mondo la popstar trilla puntualmente per inaugurare il calendario dell’avvento, da trent’anni in Italia il conto alla rovescia verso il 25 dicembre comincia sulle note di un brano musicale, una hit classica, adattato ad hoc per il coro degli speaker e idella.Era infatti il 1994, quando l’emittente pubblicò la sua primadi, A Song For You, mentre il filma casarisale al 2004. Anno dopo anno, dunque, non è statosenza ladi: quest’anno tocca aLike a, brano registrato in collaborazione di Warner Music Italia.sempre, ci ha pensato Rocco Tanica a comporre un testo sulle note di una hit, in questo caso un grande classicoSomethin’ Stupid di Frank Sinatra e Nancy Sinatra del 1967, poi riportata in auge anche nel 2001 con il duetto di Robbie Williams e Nicole Kidman.