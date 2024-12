Lanazione.it - Il “Bayesian” riemerge, recupero del relitto. Partite le operazioni

Viareggio, 4 dicembre 2024 – A tre mesi e mezzo dall’inabissamento, sono iniziate leper riportare in superficie il “”, il veliero di 56 metri realizzato da Perini affondato il 19 agosto di fronte alla baia di Porticello, nell’area di Palermo. La nave fu investita in pieno da un fortunale e – per cause ancora da chiarire oltre ogni ragionevole dubbio – nel giro di pochi minuti è stata inghiottita dalle acque, trascinando con sé 7 degli occupanti (sei passeggeri e un membro dell’equipaggio). Il progettista del: “Solo un errore poteva farlo affondare. L’unica possibilità? Il portellone laterale aperto” Lunedì scorso, si è tenuto in Capitaneria di Porto a Palermo un primo incontro per ildel, che si trova a 50 metri di profondità al largo di Porticello.