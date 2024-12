Ilrestodelcarlino.it - I dubbi dei figli di Pierina: "Il corpo fu spostato. L’assassino non era solo"

di Francesco Zuppiroli RIMINI C’è un altro lato oscuro nel delitto diPaganelli – la 78enne uccisa a Rimini nel seminterrato di casa sua – che potrebbe non essere stato ancora svelato. Un mistero nel mistero del giallo-matrioska su cui ora pende il sospetto del complice. Di una seconda persona che potrebbe aver agito assieme all’esecutore materiale: a colui il quale la procura di Rimini sinora ha sempre eindividuato nel vicino Louis Dassilva, in carcere da luglio. Ma il pensiero che il delitto dipossa essere stato commesso da più persone ha attraversato ora gli stessidella 78enne. Dopo 14 mesi di indagini, sono proprio gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che rappresentano iGiuliano, Giacomo e Chiara Saponi, a scoprire il velo dell’ipotesi per cui "considerando lo spazio buio e angusto in cui si è consumato il delitto, pare improbabile che la ricomposizione della scena sia stata operata in poco tempo dalla medesima persona che avrebbe colpito e ucciso a coltellate".