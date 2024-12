Secoloditalia.it - I documenti ora si caricano sul cellulare: al via per tutti IT Wallet. Butti: “Siamo tra i primi in Europa”

L’Italia entra ufficialmente nell’era dell’identità digitale. Da oggi, infatti, è operativo peri cittadini il portafoglio digitale IT-sull’app IO, che consente di caricare suli propri. Al momento si tratta di patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità. L’Italia con questo passaggio segna anche un’accelerazione rispetto ai temi dettati dall’Ue: Bruxelles ha fissato la scadenza per il 2026, noi ci arriviamo con largo anticipo al termine di un periodo di sperimentazione iniziato il 23 ottobre con 50mila cittadini chiamati a usufruire del nuovo servizio. Dal 2026, quandogli Stati membri si saranno allineati, il sistema sarà integrato al portafoglio digitale europeo, Eudi, e dunque sarà utilizzabile in tutta l’Ue.Come funziona il portafoglio digitale ITcaricati sull’app IO avranno lo stesso valore legale deifisici di cui si è già in possesso.