Unlimitednews.it - “I Colori del Natale” prosegue con “Fagiolino & Friends”

Leggi su Unlimitednews.it

A Ferrara, la magia natalizia si colora di allegria con “”, uno degli eventi più attesi all’interno del programma “Idel”. La manifestazione, che ha già incantato grandi e piccoli con le sue luci e le decorazioni, si arricchisce ora di uno spettacolo pensato per tutta la famiglia.Protagonista assoluto sarà, la celebre maschera della tradizione burattinaia emiliana, che insieme ai suoi amici darà vita a un’avventura ricca di risate, sorprese e momenti di pura magia. L’evento, che si svolgerà nel cuore del centro storico, unisce il fascino della cultura popolare con l’atmosfera incantata del, creando un’occasione unica per riscoprire il calore delle festività in un contesto di tradizione e comunità.L’appuntamento con “” rappresenta non solo un’occasione per divertirsi, ma anche per sostenere le tradizioni locali, in un momento in cui la città di Ferrara brilla più che mai di spirito natalizio.