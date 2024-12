Unlimitednews.it - Gli Scorpions al Lucca Summer Festival 2025

(ITALPRESS) – Una serata imperdibile per tutti gli amanti del rock. Il prossimo 10 luglio, la storica Piazza Napoleone asarà teatro di un evento straordinario: il concerto degli, icone del rock mondiale, nell’unica data italiana del loro tour. Con una carriera che vanta oltre 100 milioni di album venduti e una serie di hit immortali come “Rock You Like a Hurricane”, “Wind of Change” e “Still Loving You”, glisono la band rock più celebre dell’ Europa continentale. Pionieri della scena musicale globale, hanno calcato i palchi più prestigiosi del mondo, da Rio de Janeiro a Tokyo, da Mosca a Berlino, portando il loro inconfondibile sound ovunque. La loro presenza al, uno degli eventi musicali più importanti d’Europa, rappresenta un appuntamento esclusivo per il pubblico italiano.