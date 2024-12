Feedpress.me - Georgia nel caos, arresti di massa a Tbilisi ma la piazza non si ferma: picchiato leader dell’opposizione. La polizia accusata di torture

Leggi su Feedpress.me

Oltre trecento, scontri nella capitale e non solo, accuse dida regime : il bilancio delle manifestazioni anti-governative infornisce una fotografia del dramma in cui è precipitato il Paese caucasico, in attesa dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica . Eppure, a, a Batumi , a Kutaisi , lanon si. In migliaia sono scesi per le strade anche.