Liberoquotidiano.it - "Figlio di putt***, gli ho sfregiato l'auto": la vendetta di Elisabetta Canalis contro Bobo Vieri

"Lei raccontò anni fa di averdi notte la macchina di colore nero di un uomo con cui stava, scrivendo con la chiave 'di pu**ana'. Chi era il fortunato?": Francesca Fagnani lo ha chiesto anella puntata di Belve andata in onda ieri, martedì 3 dicembre, su Rai 2. Nessuna esitazione da parte dell'ex velina, che prontamente ha risposto: "". Nel corso dell'intervista, laha spiegato di aver vissuto un rapporto tossico con lui: "Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”. Tornando all'episodio dell', poi, laha aggiunto: "Pensa, non stavamo neanche insieme. Era una notte in cui non riuscivo a prendere sonno.