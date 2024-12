Ilnapolista.it - Ecuador, rapito il calciatore Perlaza. Bloccato in strada da alcuni uomini, è stato sequestrato

Non si sa più nulla di Pedro Pablo, uno dei più forti giocatori della nazionale dell’fino a poco tempo fa. Deglisu un’auto lo hannoindomenica notte e lo hainsieme al suo amico Juan Carlos Morales, detto Loco Abreu, allenatore di una squadra del quartiere. I due erano andati a vedere una partita della lega minore. Lo racconta El MundoIl fatto è avvenuto in un quartiere della costa di Esmeraldas, una delle zone più pericolose dell’, nel pieno della guerra governativa contro il narcotraffico., presunta comparsa involontaria“Il caso è già nelle mani dell’Unità antisequestri ed estorsioni della polizia, che ha ricevuto una chiamata dalla famiglia di”, hanno detto le autorità. Gli agenti hanno descritto l’atto criminoso come una “presunta scomparsa involontaria”.