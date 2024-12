Lettera43.it - Didier Reynders, ex commissario Ue alla Giustizia, è indagato per riciclaggio

L’exeuropeo per larisultaperdi denaro. Lo hanno reso noto i media belgi citando fonti giudiziarie. Il politico è accusato di aver acquistato per anni biglietti della lotteria tramite la National Lottery, un’organizzazione di cui era responsabile in qualità di ministro tra il 2007 e il 2011, e aver trasferito i profitti riciclati sul suo conto privato. Martedì 3 dicembre, la polizia federale del Belgio ha fatto irruzione in diverse proprietà a lui collegate. Nonostante l’inchiesta sia stata aperta diversi mesi prima, gli inquirenti hanno atteso la fine del suo mandatoCommissione europea, il 30 novembre, per dare esecuzioneperquisizione.ha ricoperto la carica didal 2019 al 2024, è stato ministro delle Finanze del Belgio dal 1999 al 2011 e ministro degli Esteri dal 2011 al 2019.