DAZN si assicura i diritti esclusivi per l’ampliamento del torneo estivo

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-04 18:37:03 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:La piattaforma di streamingsi èta iper coprire la Coppa del Mondo per club ampliata della prossima estate.mostrerà tutte le 63 partite delampliato a 32 squadre, che si svolgerà negli Stati Uniti tra il 15 e il 13 luglio del prossimo anno.Ogni partita sarà trasmessa in live streaming e potrà essere vista gratuitamente sulle loro piattaforme digitali, mentreha anche la possibilità di subaffittare i proprialle emittenti locali.Si ritiene che l’accordo valga circa 1 miliardo di euro (829 milioni di sterline), secondo la BBC.La partnership con la Fifa scatterà giovedì, quando verrà effettuato il sorteggio del