Dall'edilizia alla diagnostica. Ecco chi resiste

Ci sono tante imprese brianzole che nonostante le crisi causate dpandemia da Covid e dallo scoppio dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente sono state in grado non solo di sopravvivere, ma addirittura di prosperare in questi ultimi anni, mostrando una capacità di adattamento e una resilienza straordinarie. Nel complesso, guardando l’analisi Top1000, ben 524 aziende che fanno parte della classifica 2024 erano già presenti nell’edizione Top500+ del 2017. Il loro fatturato totale, pari a 34,7 miliardi di euro nel 2016, è aumentato di oltre il 50% arrivando a sfiorare 52,5 miliardi di euro nel 2023. Tra queste, le 15 aziende “Top of the Tops“ hanno fatto registrare aumenti di fatturato addirittura a 3 cifre. Sono attività che non rappresentano un unico settore, ma le vocazioni espresse dell’intero territorio brianzolo.