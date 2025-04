Giornata del made in Italy Confartigianato Cesena | Tutelare l' artigianato del Belpaese

Giornata nazionale del made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. La data del 15 aprile è quella della nascita di Leonardo Da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. Confartigianato è protagonista della. Cesenatoday.it - Giornata del made in Italy, Confartigianato Cesena: "Tutelare l'artigianato del Belpaese" Leggi su Cesenatoday.it Il 15 aprile si svolge la seconda edizione dellanazionale delin, promossa dal Ministero delle Imprese e delin. La data del 15 aprile è quella della nascita di Leonardo Da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano.è protagonista della.

(Stando a quanto scrive cuneodice.it:) Confindustria Cuneo celebra la Giornata nazionale del Made in Italy - Dopo l’evento sulle moto d’epoca che hanno guidato la ripresa italiana, l’Unione degli industriali cuneesi porta il suo Consiglio Generale al Grattacielo Piemonte per un confronto sul futuro dell’indu ...

(Come riferisce rivieraoggi.it:) Giornata del Made in Italy, “Porte Aperte…” al Molino Agostini - MASSIGNANO – Ha preso il via dal Molino Agostini di Massignano l’e dizione 2025 di Porte aperte da… Il made in Italy raccontato ai ragazzi. L’ iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Macerata ...

(Il quotidiano pugliain.net ha riportato che:) A Taranto per la Giornata del Made in Italy un incontro su identità ed innovazione - Anche Taranto celebra la giornata nazionale del Made in Italy. Per l'occasione, sarà ospite in collegamento video il ministro delle Imprese, Adolfo Urso ...