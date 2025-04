Tajani India partner imprescindibile rapporto forte con l’Italia

India) (ITALPRESS) – “L’India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c’è stabilità c’è possibilità di fare commercio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l’incontro a New Delhi con la presidente Indiana Droupadi Murmu.LE PAROLE DI Tajani – VIDEO “Dobbiamo continuare a lavorare, il rapporto con l’India è sempre più forte, l’incontro con il presidente è stato molto molto positivo. Lascio l’India con la soddisfazione di aver rafforzato i legami. Di aver preparato il terreno anche per rinforzare la Via del Cotone che partirà da Trieste e arriverà proprio in India”, ha aggiunto Tajani.Tajani “Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner”– Foto IPA Agency –(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Tajani “India partner imprescindibile, rapporto forte con l’Italia” Leggi su Unlimitednews.it NEW DELHI () (ITALPRESS) – “L’è une può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c’è stabilità c’è possibilità di fare commercio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, dopo l’incontro a New Delhi con la presidentena Droupadi Murmu.LE PAROLE DI– VIDEO “Dobbiamo continuare a lavorare, ilcon l’è sempre più, l’incontro con il presidente è stato molto molto positivo. Lascio l’con la soddisfazione di aver rafforzato i legami. Di aver preparato il terreno anche per rinforzare la Via del Cotone che partirà da Trieste e arriverà proprio in”, ha aggiunto“Lavoriamo cone Cina ma Usa restano principale”– Foto IPA Agency –(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo

Potrebbe interessarti anche:

Ursula dribbla Trump e vola in India : “Partner decisivo”

Ursula von der Leyen vola in India e “lega” il destino dell’Europa alle prospettive di Nuova Delhi. La presidente della Commissione Ue si è recata in India dove sarà ricevuta dal presidente Narendra ...

Tajani”India partner imprescindibile - positivo incontro con presidente”

NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – L’India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove ...

Tajani “Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner”

Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo. Dobbiamo fare in modo che non ci sia una guerra commerciale tra Europa e Usa. In questo senso va la visita del nostro presidente ...

Tajani “India partner imprescindibile, rapporto forte con l’Italia”. Tajani"India partner imprescindibile,positivo incontro con presidente". Tajani"India partner imprescindibile,positivo incontro con presidente". Tajani "Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner". Tajani "Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner". Imec, politica e business. Cosa connette Italia e India secondo Formentini. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ticinonotizie.it si apprende che:) Tajani “India partner imprescindibile, rapporto forte con l’Italia” - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – “L’India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell’area dell’indo-pacifico. Per noi questo è ...

(Il quotidiano stream24.ilsole24ore.com ha riportato che:) Tajani a Nuova Delhi: "Rapporto Italia-India sempre più forte" - (LaPresse) "L'India diventa un partner imprescindibile e può svolgere un ruolo fondamentale per la stabilità dell'area dell'Indo-Pacifico. Per ...

(A darne comunicazione è pugliain.net:) Tajani “Lavoriamo con India e Cina ma Usa restano principale partner” - Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo. Dobbiamo fare in modo che non ci sia una guerra commerciale tra Europa e Usa. In questo senso va la visita del nostro presidente del Consig ...