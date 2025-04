Chi si interessa di ambiente a Pozzuoli?

Mentre i rappresentanti istituzionali ed i cittadini dell'area flegrea sono concentrati sulle problematiche del bradisismo, (da poco è terminato un altro sciame sismico iniziato ieri sera con una scossa di magnitudo 2.2) ci sono Associazioni come l'Osservatorio per la Tutela dell'ambiente e della Salute, Nuova Dicearchia, Eco della Fascia Costiera, Licola Mare Pulito e Comitato . Chi si interessa di ambiente a Pozzuoli?

Como - Fabregas : "Futuro? Sono concentrato sul presente - il resto non interessa"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida casalinga contro il Torino. Il tecnico spagnolo,...

Femminicidio Ilaria Sula - il padre : "Samson? Non ci sono scuse - non mi interessa" | "Non sarebbe mai andata a casa sua"

"Mia figlia non meritava questa fine. È stato un tradimento, se amo una persona non è che l'ammazzo e poi dico che l'amo", dice Flamur Sula

Parma - Chivu : «Quello che ci interessa sono i punti e il pragmatismo. Tifosi? Ci danno energia e carica»

Il tecnico del Parma Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino. Le parole Il tecnico del Parma Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la ...

Ponte sullo Stretto, il governo approva il “report Iropi”: sì all'interesse pubblico contro l’incidenza ambientale. È urgente la bonifica dei siti di interesse nazionale. Mercalli, ricercatore e volto tv, si candida e prende zero voti: “Segno che l’ambiente non…. A picco l'interesse per la politica e cresce l'attenzione al clima e all'ambiente. Errori e negazioni: un ambientalismo diverso è possibile. Manifestazione di interesse per candidature di side event presso il Padiglione italiano alla COP29 BAKU. Ne parlano su altre fonti