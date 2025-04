Si fingono clienti rubano 15 Rolex e scappano in monopattino | il colpo da mezzo milione di euro in centro a Milano

clienti, sono entrati in una gioielleria nel centro di Brera, a Milano, e hanno rubato 15 orologi Rolex dal valore di mezzo milione di euro. Una volta arraffata la refurtiva, sono scappati su due monopattini. Leggi su Fanpage.it Ieri pomeriggio due rapinatori, fingendosi, sono entrati in una gioielleria neldi Brera, a, e hanno rubato 15 orologidal valore didi. Una volta arraffata la refurtiva, sono scappati su due monopattini.

Si fingono clienti, rubano 15 Rolex e scappano in monopattino: il colpo da mezzo milione di euro in centro a Milano. Si fingono carabinieri e rubano tutti i gioielli a un'anziana di 98 anni: ladri arrestati in autostrada. Ladri si fingono clienti, entrano in gioielleria e rubano anelli e collane poi fuggono con un bottino da 6.500. Ceprano, Rubano generi alimentari e li nascondono in un passeggino: arrestati. Si fingono clienti e rubano in gioielleria: furto da 6.500 euro. Rubano oro e 2000 euro in contanti. Ladri si fingono carabinieri. Ne parlano su altre fonti

