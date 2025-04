Chianciano in 200 tra volontari e ospiti all' assemblea di Avis Toscana

Chianciano Terme, 12 aprile 2025. Sono circa 200 le persone, tra volontari e ospiti, che partecipano all’assemblea regionale di Avis Toscana in programma oggi e domani al Centro Congressi Excelsior di Chianciano Terme. "Le nuove vie del dono" è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno. Ad aprire i lavori stamani i saluti dell'assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, dell'assessora regionale al Welfare Serena Spinelli, esponenti delle istituzioni, del mondo associativo e trasfusionale e la relazione della presidente di Avis Toscana Claudia Firenze. Dopo l’illustrazione del bilancio, il programma prevede il panel su "Inclusione, cittadinanza, solidarietà: la forza del dono", con l’intervento del professor Andrea Bassi dell’Università di Bologna per illustrare un’indagine sui donatori. Lanazione.it - Chianciano, in 200 tra volontari e ospiti all'assemblea di Avis Toscana Leggi su Lanazione.it Terme, 12 aprile 2025. Sono circa 200 le persone, tra, che partecipano all’regionale diin programma oggi e domani al Centro Congressi Excelsior diTerme. "Le nuove vie del dono" è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno. Ad aprire i lavori stamani i saluti dell'assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, dell'assessora regionale al Welfare Serena Spinelli, esponenti delle istituzioni, del mondo associativo e trasfusionale e la relazione della presidente diClaudia Firenze. Dopo l’illustrazione del bilancio, il programma prevede il panel su "Inclusione, cittadinanza, solidarietà: la forza del dono", con l’intervento del professor Andrea Bassi dell’Università di Bologna per illustrare un’indagine sui donatori.

