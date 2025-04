Pulizia dei fondali a Sorrento sub in azione | ecco cosa è stato trovato

Sorrento, una giornata dedicata alla Pulizia dei fondali marini. L’iniziativa promossa in occasione della Giornata del Mare dall’assessorato alla Risorsa Mare, Ambiente e Pesca del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde Spa. Napolitoday.it - Pulizia dei fondali a Sorrento, sub in azione: ecco cosa è stato trovato Leggi su Napolitoday.it Si è svolta questa mattina, presso il borgo di Marina Grande, a, una giornata dedicata alladeimarini. L’iniziativa promossa in occasione della Giornata del Mare dall’assessorato alla Risorsa Mare, Ambiente e Pesca del Comune die dalla società Penisolaverde Spa.

Pulizia dei fondali a Sorrento, sub in azione: ecco cosa è stato trovato. Giornata del mare e della cultura marinara, pulizia fondali e spiagge. Sorrento, studenti e pescatori a confronto su mare e ambiente. Piano di Sorrento, volontari ripuliscono la spiaggia di Marina di Cassano da oltre 300 chili di rifiuti. Ambiente, a Sorrento quattro giorni dedicati alla bonifica e alla pulizia dei fondali. Pulizia dei fondali a Sorrento, premiati i protagonisti | Foto.

