Remake di The Bodyguard | Il Regista del Film di Taylor Swift Dirigerà il Nuovo Film!

Bodyguard, reso iconico da Whitney Houston e Kevin Costner, sta per tornare con un Remake targato Warner Bros. E indovina chi è al timone? Proprio Sam Wrench, il Regista del Film concerto 'Eras Tour' di Taylor Swift. Chi Scriverà la Nuova Sceneggiatura?La sceneggiatura è affidata a Jonathan Abrams, già autore di 'Juror 2' di Clint Eastwood. Sarà interessante vedere come reinterpreterà la storia dell'agente dei servizi segreti ingaggiato per proteggere una star da un pericoloso stalker. Perchè Fare un Remake Ora?Mike De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e CEO di Warner Bros. Film Group, hanno confermato la notizia, ammettendo che produrre Film oggi è una sfida. La difficoltà maggiore? Convincere il pubblico a uscire di casa e andare al cinema. Mistermovie.it - Remake di The Bodyguard: Il Regista del Film di Taylor Swift Dirigerà il Nuovo Film! Leggi su Mistermovie.it Preparati per un tuffo nel passato! Il cult movie The, reso iconico da Whitney Houston e Kevin Costner, sta per tornare con untargato Warner Bros. E indovina chi è al timone? Proprio Sam Wrench, ildelconcerto 'Eras Tour' di. Chi Scriverà la Nuova Sceneggiatura?La sceneggiatura è affidata a Jonathan Abrams, già autore di 'Juror 2' di Clint Eastwood. Sarà interessante vedere come reinterpreterà la storia dell'agente dei servizi segreti ingaggiato per proteggere una star da un pericoloso stalker. Perchè Fare unOra?Mike De Luca e Pam Abdy, co-presidenti e CEO di Warner Bros.Group, hanno confermato la notizia, ammettendo che produrreoggi è una sfida. La difficoltà maggiore? Convincere il pubblico a uscire di casa e andare al cinema.

