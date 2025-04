Regionali Veneto 2025 Alberto Stefani Lega candidato in pole seguono Erika Stefani e Mario Conte per il Pd ipotesi Camani Variati e le virostar Viola o Crisanti - RETROSCENA

Crisanti, di fatto già parlamentare per il Pd, avrebbe da tempo dato la sua disponibilità Le Regionali in Veneto si avvicinano. Non si sa ancora la data ma si potrebbe votare a novembre 2025, in quella che si preannuncia una tornata elettora Ilgiornaleditalia.it - Regionali Veneto 2025, Alberto Stefani (Lega) candidato in pole, seguono Erika Stefani e Mario Conte, per il Pd ipotesi Camani, Variati e le virostar Viola o Crisanti - RETROSCENA Leggi su Ilgiornaleditalia.it La biologa ha ammesso che "ci sta pensando", mentre, di fatto già parlamentare per il Pd, avrebbe da tempo dato la sua disponibilità Leinsi avvicinano. Non si sa ancora la data ma si potrebbe votare a novembre, in quella che si preannuncia una tornata elettora

