Vacanze anziani dal 14 aprile le prenotazioni

aprile 2025 - Partiranno il 14 aprile le prenotazioni a Firenze per le iscrizioni ai soggiorni estivi per la terza età, in varie località marine, montane e termali. L'opportunità è promossa da Palazzo Vecchio ed è rivolta ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età e residenti nel Comune di Firenze. “Si rinnova anche quest’anno una bella opportunità di svago e socialità per i nostri anziani. – evidenzia l’assessore al welfare Nicola Paulesu –. Sappiamo bene quanto sia necessario a quell’età mantenere una vita attiva e avere sempre occasioni per stare assieme ad altre persone. In particolare, durante l’estate la solitudine è un nemico pericoloso anche per la salute e dobbiamo avere mezzi a disposizione per contrastarla. I soggiorni estivi in questo senso sono davvero un’occasione importante”. Lanazione.it - Vacanze anziani, dal 14 aprile le prenotazioni Leggi su Lanazione.it Firenze, 122025 - Partiranno il 14lea Firenze per le iscrizioni ai soggiorni estivi per la terza età, in varie località marine, montane e termali. L'opportunità è promossa da Palazzo Vecchio ed è rivolta adautosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età e residenti nel Comune di Firenze. “Si rinnova anche quest’anno una bella opportunità di svago e socialità per i nostri. – evidenzia l’assessore al welfare Nicola Paulesu –. Sappiamo bene quanto sia necessario a quell’età mantenere una vita attiva e avere sempre occasioni per stare assieme ad altre persone. In particolare, durante l’estate la solitudine è un nemico pericoloso anche per la salute e dobbiamo avere mezzi a disposizione per contrastarla. I soggiorni estivi in questo senso sono davvero un’occasione importante”.

