Cinghiale attraversa la strada 60enne si ribalta con l’auto

strada provinciale 40, nei pressi di località Boelli di Travo, una Fiat Panda, guidata da una donna di 60 anni, è uscita di strada ribaltandosi in una scarpata. Secondo quanto riferito dalla conducente, un Cinghiale avrebbe improvvisamente attraversato la. Ilpiacenza.it - Cinghiale attraversa la strada, 60enne si ribalta con l’auto Leggi su Ilpiacenza.it Intorno alle 2.45 del 12 aprile sullaprovinciale 40, nei pressi di località Boelli di Travo, una Fiat Panda, guidata da una donna di 60 anni, è uscita dindosi in una scarpata. Secondo quanto riferito dalla conducente, unavrebbe improvvisamenteto la.

