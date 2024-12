Ilrestodelcarlino.it - Cinquant’anni sotto rete. La ‘Carduccio Mellini’ fa festa

"Volley dal 1974", questo è il ritornello che quest’anno fa da colonna sonora alla stagione della Asd Carduccio Mellini storica società di volley con sede a Piandimeleto. Era il 9 settembre del 1974 quando Carduccio Mellini e Pietro Crinelli Gimmelli decisero di fondare una squadra per dare la possibilità ad un piccolo gruppo di ragazze di praticare uno degli sport più belli del mondo: la pallavolo. La società, proprio quest’anno, ha rinnovato il proprio direttivo con l’obiettivo di dare forze e idee nuove da inserire in un sistema già importante e collaudato da anni. La nuova presidente Claudia Vanni così giudica questo inizio stagione: "Abbiamo fortemente voluto ripartire dalle ragazze cercando di far capire la nostra idea di società. La risposta della comunità è stata immediata tanto da avere 20 atlete solo nella fascia 6-9 anni.