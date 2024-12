Rompipallone.it - Calciomercato Milan, una big d’Europa spaventa i rossoneri: top player nel mirino

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 4 Dicembre 2024 13:55 di redazioneMentre isi preparano alla sfida di Bergamo di venerdì sera, spuntano nuove sirene di mercato.Ilsi sta preparando in vista del big match contro l’Atalanta di Gasperini. Una partita fondamentale per iche hanno assoluto bisogno di accorciare le distanze dalla vetta e non perdere altri punti. Inoltre il match contro la Dea, così in forma e autrice di prestazioni sfavillanti sia in Italia che in Europa, può rappresentare a tutti gli effetti un test per le reali ambizioni della squadra.Ilinfatti, seppur ancora in lotta su tutti i fronti, viene da una prima parte di stagione contraddistinta da alti e bassi. La squadra di Fonseca continua ad alternare prestazioni di assoluto spessore, sia dal punto di vista del gioco che del carattere, ad altre incredibilmente sotto ritmo.