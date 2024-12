Sport.quotidiano.net - Arbitro. Contro il Pontedera fischierà Recchia

Sarà la prima volta sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 15) tra il Rimini e Alessandro. Il fischietto della sezione di Brindisi è stato designato a dirigere i novanta minuti che i biancorossi giocherannoil. Nessun precedente, quindi, da mettere sotto la lente. Proprio come per il, esordiente tra i professionisti, in questa stagione ha diretto tre gare del campionato di serie C, soltanto una nel girone B, quella di fine ottobre tra Milan Futuro e Pineto. Insieme asabato al ’Neri’ ci saranno gli assistenti Federico Fratello di Latina e Alessandro Cassano della sezione di Saronno. Il quarto ufficiale sarà Andrea Traini della sezione di San Benedetto del Tronto. Intanto, per quel match, nei prossimi giorni scatterà presumibilmente la prevendita dei biglietti.