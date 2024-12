Thesocialpost.it - Allerta maltempo 4 dicembre, forti temporali: le regioni a rischio idraulico

Ilè tornato a colpire l’Italia, con piogge previste anche per domani, mercoledì 4, specialmente nellemeridionali e centrali, in particolare quelle adriatiche.La Protezione Civile ha diramato un’meteo gialla peridrogeologico in seidel Centro-Sud. Sul sito ufficiale è disponibile il bollettino con i dettagli delle aree interessate.per domani, mercoledì 4:Calabria: Versanti tirrenici e ionici, sia settentrionali che meridionali.:Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Aterno, Marsica, Pescara, Alto e Basso Sangro.Basilicata: Zone Basi-A2, Basi-D, Basi-C.Calabria: Intero versante tirrenico e ionico.Puglia: Salento.