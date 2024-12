Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/12/24

Leggi su Isaechia.it

E’ davvero incredibile come, quando si tratta di, non si faccia mai manco a tempo a dire MEZZA cosa positiva su qualcuno di ‘sti carciofi che bazzicano agli Elios che tempo un paio di puntate e ti tocca ricrederti completamente.Che alla fine capita di sentirti pure un pochino str*nza a pensare sempre male, a vederci sempre il marcio, a trovarli tutti falZi e lì “solo p’e telecaMMMere“. “Dai, su, possibile che siano tutti dei disperati senza arte ne parte che – 20 o 50 anni che abbiano – puntano solo a diventare influenZer sui social o guest star alla sagra della porchetta del paese loro?” – ti dici – “Qualcuno che si salva ci sarà per forza, ci DEVE essere!“. E ‘nvece.E non parlo solo di Fabio Cannone (che nel fatto che avrebbe portato via davvero Gemma Galgani da quello studio non ci avevo sperato nemmeno per un secondo, figuriamoci, però fino a queste anticipazioni mi ero illusa che sarebbe potuto essere lui l’eroe di cui avevamo bisogno, quello che – dopo anni del solito copionazzo da vittima dei kattivoni – avrebbe finalmente preso in contropiede Gemmona evidenziandone le palesi contraddizioni nonché l’inesistente predisposizione a schiodarsi di un millimetro da quella seggiolina rossa), eh.