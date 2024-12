Ucraina fonti Nato | la Russia avanza nonostante le perdite

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 3 dic. (askanews) – Il ritmo dell’ta russa insta aumentando notevolmente, con le forze di Mosca che, pur perdendo probabilmente 1.500 soldati al giorno, circa il doppio delledei difensori ucraini, possono contare sulla mobilitazione di 30.000 nuovi soldati al mese, mentre Kiev ha ormai un grave problema di reclutamento. E fino a che penserà di poterre ancora sul fronte, Putin non negozierà davvero per la pace. Sono alcune delle allarmanti informazioni in possesso dell’intelligence della, rivelate ad alcuni giornalisti da un alto funzionario a margine della riunione dei ministri degli Esteri che si tiene oggi e domani nel quartier generale dell’Alleanza a Bruxelles. “Nel mese scorso – ha detto il funzionario della– laha aumentato il ritmo delle sue operazioni offensive, tentando di aumentare la pressione sulle linee difensive di Kiev, cercando di respingere le forze ucraine su più fronti.