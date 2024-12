Amica.it - Spinaci, broccoli e bietole stimolano la crescita dei capelli

Con la stagione autunnale agli sgoccioli, in cui il fenomeno della caduta deiè più intenso, è tempo di pensare a come rinforzare la chioma e a come rivitalizzarla in inverno. GUARDA LE FOTOAccessori perautunno inverno 2024, idee: fasce, fiocchi, scrunchie e gioielliperpiù fortiÈ bene ricordare che anche a tavola vale la pena prendere alcuni accorgimenti importanti: spazio dunque a cibi e verdure che meritano di essere inseriti o aumentati nella dieta. Accanto ai classici evergreen come sgombri e sardine, legumi, uova, carni bianche e noci, sono le verdure invernali le migliori alleate per iin primis. Le verdure a foglia verde scuro infatti sono ricche di vitamine A e C, necessarie alla produzione sebo, il balsamo naturale per la capigliatura.