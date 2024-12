Tvzap.it - Scontro mortale tra auto in autostrada: chi perde la vita nell’impatto

Un violento incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre 2024, sull'autostrada A1 tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Purtroppo c'è stata anche una vittima. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un violento incidente stradale, come riportato da Fanpage, è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 2 dicembre 2024, sull'autostrada A1 tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta.