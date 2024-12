Ilrestodelcarlino.it - "Sangiustese, un peccato non aver fatto la seconda rete"

Laesce dal "Della Vittoria" di Tolentino con un pareggio dopo una buona prova di squadra al cospetto di una delle formazioni più in forma del campionato. Commenta così la partita il tecnico Luigi Giandomenico. "Abbiamo approcciato molto bene la gara, riuscendo a passare in vantaggio dopo pochi minuti,poi non essere riusciti a fare il secondo gol esubito il pareggio nel finale. Per quanto mostrato in campo, il pareggio è il risultato più giusto". Nei rossoblù partita di spessore dell’under Cresci, autore di una prova da assoluto protagonista in mediana. "È un ragazzo straordinario, sia a livello tecnico che a livello umano ed è per noi una risorsa importante. Tutta la squadra però ha giocato una bella partita – dice –, perché abbiamo messo in difficoltà il Tolentino in diverse situazioni e ottenuto un punto in un campo ostico".