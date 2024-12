Calciomercato.it - “Reijnders al posto di Mkhitaryan”: succede tutto durante Milan-Sassuolo

Leggi su Calciomercato.it

L’olandese protagonista assoluto della stagione della squadra di Fonseca: l’accostamento alla formazione di Inzaghi spiazzaTijjaniè il fiore all’occhiello della rosa di Fonseca. Mentre i big più attesi, tra Theo Hernandez a Leao, vivono su una costante altalena, il centrocampista olandese si è caricato la squadra sulle spalle. Sette i gol messi a referto in stagione, compreso quello realizzato questa sera in.“aldi”:(LaPresse) – Calciomercato.itUn bolide da fuori area che no ha lasciato scampo agli avversari e che ha suggellato una prestazione maiuscola del 26enne. Una prestazione che ha suscitato grandi apprezzamenti sui social non soltanto tra i tifosi del. Quest’ultimo lo ritengono tra i migliori centrocampisti al mondo, almeno allo stato attuale, e lo incensano definendolo un acquisto clamoroso.