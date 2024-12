Ilgiorno.it - Quando il gusto delle valli bergamasche diventa arte

Il Caseificio Paleni non si limita a produrre soltanto formaggi: crea esperienze diche racchiudono il cuore. Tra le sue creazioni, alcune si distinguono per unicità e versatilità, capaci di soddisfare ogni palato. La Formagella Val Cana, dal sapore dolce e aromatico, è perfetta per chi cerca un formaggio daldelicato ma pieno. Simbolo della tradizione è il Branzi Paleni, con il suo aroma intenso che richiama gli antichi sapori di montagna. Per chi ama i gusti più decisi, il Branzi Stravecchio è ideale, soprattutto se accompagnato da una polenta rustica o servito come antipasto. La Casaccia, invece, conquista con la sua evoluzione aromatica: dolce da giovane,intensamente profumata con la stagionatura. La Toma Monte Corna e l’Orobico della Nonna vecchio evocano un passato genuino, mentre il Saporone di Montagna, dal carattere deciso, è il protagonista indiscusso della polenta taragna.