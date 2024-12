Panorama.it - Profitto e sostenibilità: la coppia perfetta

"Sostenibili oggi per garantire un futuro domani”. Ha l’incisivita? di uno slogan, ma slogan non e?: si tratta della linea programmatica del Gruppo Ascopiave, uno dei principali operatori nazionali nella distribuzione del gas naturale, societa? per azioni partecipata, tramite la controllante Asco Holding S.p.A., da 77 comuni e 9 soci privati, quotata in Borsa Italiana dal 2006, che gestisce il servizio in 301 comuni del Nord Italia, ha una rete distributiva di oltre 14.700 km e raggiunge circa 870.000 utenti. Una realta? che se decide un percorso sostenibile lascia il segno, eccome. In una lettera agli stakeholder, il presidente e amministratore delegato, Nicola Cecconato, scrive: “Consapevole del significativo contributo che il Gruppo puo? dare nella costruzione di un futuro migliore, Ascopiave continuera? a perseguire il miglioramento continuo degli obiettivi raggiunti, per un successo aziendale davvero sostenibile”.