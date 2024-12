Cityrumors.it - Novità ora se farai acquisti su Amazon pagando con Postepay

Leggi su Cityrumors.it

Il nuovo accordo stipulato tracomporterà delle importantinel pagamento per tutti gli utenti italianisi conferma un’azienda che guarda con interesse alla propria clientela con l’obiettivo di facilitare il più possibile glisulla propria piattaforma, stipulando accordi con altre aziende che possano creare nuovi canali d’acquisto e, di conseguenza, garantirsi un guadagno anche più importante rispetto a quello attuale.ora sesucon(Ansa Foto) -Cityrumors.itProprio in questo senso, di recente è stata annunciata una nuova collaborazione tra, leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia del gruppo Poste Italiane, e la stessache ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la partnership.