Non diedi idoneità a calciatore ora in Serie A | Procura Figc apre indagine su parole medico Lazio

Ladellaha fatto sapere di aver aperto un’in seguito alle dichiarazioni deldella, Ivo Pulcini, che in una intervista a Il Messaggero in merito al caso del malore di Bove, ha raccontato di non aver concesso l’sportiva, nel 2019, a un “famosoche ora va per la maggiore inA”, perché secondo i suoi parametri non aveva evidentemente le carte in regola per ottenerla e giocare nel nostro campionato, tanto che la trattativa per portarlo in biancoceleste non andò a buon fine. In rete è partita la caccia al nome e non mancano delle specuni. A ogno modo, iltore Chiné ha aperto un fascicolo e sentirà nei prossimi giorni lo stesso Pulcini. Da lui otterrà il nome del giocatore in questione per ulteriori riscontri. “Nonora inA”:suSportFace.