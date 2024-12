Ilrestodelcarlino.it - L’orientamento scolastico diventa show per gli studenti

Ben 875di 11 scuole medie della provincia di Reggio hanno gremito il Teatro Romolo Valli per lo spettacolo “Orienta Live”, organizzato da Unindustria Reggio Emilia nell’ambito del cartello di iniziative “Giovani & Industria”. La lezione-spettacolo è un format stimolante, ideato dalla compagnia Teatroeducativo di Bologna, che illustra i temi principali per orientarsi verso i percorsi scolastici e professionali futuri, e incentiva glia informarsi e a considerare le proprie attitudini per prendere decisioni coerenti con le proprie caratteristiche personali e con i fabbisogni di professionalità del territorio. "Con Orienta Liveintendiamo portare glidelle scuole medie a compiere una scelta informata, che sentano come propria, in linea con le loro passioni, mostrando anche le opportunità di carriera che il nostro territorio offre", spiega Luca Catellani, consigliere delegato di Unindustria all’Education, che ha introdotto l’evento.