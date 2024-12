Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: indiano nei guai col tempo, si prospetta un finale lungo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:10 55. h5 Cf6, e adesso cosa deciderà di fare?15:10 54. Th7, si fa veramente aggressivo, a questo punto la vuole vincere la partita! (Anche se la situazione è per ora del tutto pari)15:09 Cinque mosse buone per, che gioca 54. Te3 e ha in questo momento 43 secondi con l’incremento, poco meno di 4? per.15:08 53. Te7 per. Andava bene qualunque cosa tra Te6, Te7 e Te8.15:06 53. f4, non ci va per il sottiledeve rispondere alla domanda: “Dove vuoi mettere la tua Torre?”.15:05 51. Rg2 giocata, 52. Tb3 Te5.15:05 Immediata 51. Ad1+ diha solo Rg2 altrimenti, molto semplicemente, perde.15:04decide di schiodarsi, 50. Rf3, ed è anche una mossa per cui il termine inglese “bold” ci sta tutto!15:04che in tutto questo era anche risalito sopra i 6? a disposizione grazie all’incremento, ha un po’ di tranquillità in più per pensare al proprio piano.